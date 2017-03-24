المواصفات تعزز الثقة لدى المنتج والمستهلك ويضمن جودة وسلامة السلع (المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين)

وأضافت المنظمة، حسب بلاغ للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نشره الجمعة، "أنّ كل الأطراف المعنية، من هياكل حكومية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات الدفاع عن المستهلك ومراكز البحث، تساهم في إعداد هذه المواصفات بما "يعزز ثقة الصانع في قدرته على الولوج الآمن إلى الأسواق العالمية واثقاً من جودة منتجاته، ويعزز الثقة لدى المستهلك لإدراكه بأن هذه المنتجات وضعت على أسس ومعايير تراعي الصحة والسلامة وتحافظ على البيئة وتلبي متطلباته اليومية".
Publié le:2017-03-24 16:15:39
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
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