المواصفات تعزز الثقة لدى المنتج والمستهلك ويضمن جودة وسلامة السلع (المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين)

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 16:15:39

- أكدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن المواصفات "تعزز بناء الثقة لدى المنتج والمستهلك في جميع القطاعات باعتبارها وضعت في بيئة يسودها الانفتاح والشفافية"، حسب ما جاء في كلمة قدمتها المنظمة بمناسبة الاحتفال غدا "باليوم العربي للتقييس" تحت شعار "التقييس يعزز الثقة".وأضافت المنظمة، حسب بلاغ للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نشره الجمعة، "أنّ كل الأطراف المعنية، من هياكل حكومية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات الدفاع عن المستهلك ومراكز البحث، تساهم في إعداد هذه المواصفات بما "يعزز ثقة الصانع في قدرته على الولوج الآمن إلى الأسواق العالمية واثقاً من جودة منتجاته، ويعزز الثقة لدى المستهلك لإدراكه بأن هذه المنتجات وضعت على أسس ومعايير تراعي الصحة والسلامة وتحافظ على البيئة وتلبي متطلباته اليومية".