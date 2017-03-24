تجهيزات التقاطع بين محطتي جبل الجلود وبئر القصعة تعود للعمل بشكل عادي

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات - أعلنت الشركة التونسية لسكك الحديدية، في بلاغ لها اليوم الجمعة 24 مارس، عودة تجهيزات التقاطع الموجود في سيدي فتح الله بالنقطة الكيلومترية 4+600 بين محطتي جبل الجلود وبئر القصعة للعمل كليا وبشكل عادي.



وأضافت الشركة أن أشغال التجهيز الواقعة على هذا التقاطع بالطريق الوطنية رقم 1، التي شملت حاجز آلية وعلامات تقاطع ومنبه صوتي وإشارات ضوئية، انتهت بعد انسياب مياه الأمطار الراكدة بالمكان.







Publié le:2017-03-24 11:50:31

