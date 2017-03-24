افتتاح الدورة 6 للايام الترويجية للمؤسسات التونسية بابيدجان

وتهدف هذه المشاركة التي تتواصل حتى 25 مارس 2017 وتنتظم ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية" الى مزيد تدارس سبل التعاون والشراكة بين المؤسسات التونسية والفرنسية ونظيراتها الايفوارية.
ويضم الوفد التونسي ثلة من المستثمرين في عدة مجالات اقتصادية على غرار الصناعات الغذائية والصحية والاشغال العامة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات وكان للوفد التونسي الذي يتقدمه وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري لقاءات بالوزير الاول الايفواري ولفيف من كبار المسؤولين واصحاب المؤسسات الايفوارية.
وتعقد المؤسسات التونسية المشاركة طيلة ايام التظاهرة جملة من اللقاءات مع نظيراتها الايفوارية وذلك قصد مزيد دفع نسق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية.
يشار الى ان حجم الصادرات التونسية باتجاه الكوت ديفوار تطور من 30 مليون دينار سنة 2011 الى اكثر من 77 مليون دينار سنة 2016
Publié le:2017-03-24 11:46:09
Par:Extra (Tunisia )
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