بتجهيزات مهترئة وفضاء ضيق: قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين يؤمن سنويا 20 ألف عيادة استعجاليه

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 16:07:42

- يستقبل قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين سنويا 8600 امرأة، ويؤمن 20 ألف عيادة استعجاليه، وحوالي 10 ألاف عيادة خارجية، كما يجري سنويا 2700 عملية قيصرية، و20 ألف صورة بالصدى، أما عدد الولادات المسجلة به خلال سنة 2016 فهي في حدود 6500 ولادة بين طبيعية وقيصرية، وفق ذكره رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين مسعود قسومي لمراسلة (وات) بالجهة .وأضاف قسومي أن "قسم النساء والتوليد يضم حاليا 3 أطباء قارين، و6 أطباء متربصين التحقوا السنة الماضية بالقسم في إطار برنامج دعم الجهات الداخلية بأطباء الاختصاص، لتأمين التغطية على مدار الساعة"، مبرزا في هذا الإطار أنه "ورغم ذلك يبقى هذا العدد غير كاف لتلبية حاجيات مختلف مناطق الولاية وبعض معتمديات الولايات المجاورة (الكاف وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة )".ولفت الى أن "القسم يشكو من اهتراء معظم تجهيزاته ومعداته، فضلا عن النقص الكبير في بعض المعدات لاسيما الخاصة بجراحة المنظار، وضيق الفضاء الذي لم يعد يلبي الحاجة، لأنه أصبح يؤمن تكوين الأطباء المتربصين".ودعا رئيس قسم النساء والتوليد بالمناسبة وزارة الصحة إلى تكوين لجنة صحية في أقرب الآجال للوقوف على حجم النقائص المسجلة بالقسم ووضعيته والعمل على تهيئته وتوسعته وتسريع عملية تحويله إلى قسم جامعي حتى تتمكن الإطارات الطبية وشبه الطبية من أداء واجبهم المهني في أفضل الظروف ويتمتع المرضى بالخدمات الصحية المطلوبة.لطيفة/باشا