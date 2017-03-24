افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الجهوي للقنارية بالجديدة

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 13:04:27

- انطلقت، عشية أمس الخميس، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الجهوي للقنارية بالجديدة، التى تتواصل الى على مدى ثلاثة أيام، باشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالانتاج الفلاحي عمر الباهي و كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري .وانطلق برنامج الدورة التي ينظمها الاتحاد الجهوي للفلاحة، بتكريم شهيد الحرس الوطني نضال الطرابلسي بتنظيم موكب احتضنته ساحة النصب التذكاري للشهيد وذلك تخليدا للذكرى الاولى لاستشهاده.وكان الطرابلسي، قد استشهد يوم الأربعاء 12 ماي 2016 خلال مواجهات جرت بين وحدات من الحرس الوطني وارهابيين بمنطقة الصمار بتطاوين وأسفرت عن مقتل ارهابيين واستشهاد 4 من عناصر الحرس الوطني.وشهدت التظاهرة اقامة كرنفال بالشارع الرئيسي لمدينة الجديدة تخللته فقرات تنشيطية في فنون الشارع والفنون الدفاعية، فضلا عن اقامة عرض للفروسية وعرض آخر للفن الشعبي .واقيم، بالمناسبة بدار الجمعيات، معرض فلاحي وتجاري لتعريف زوار المهرجان بمختلف أصناف منتوجات القنارية محليا، وضم كذلك مقومات الإنتاج الفلاحي بالجهة من خضر وغلال وانتاج موجه للتصدير.و خصص فضاء من المعرض، للتعريف بمختلف المنتوجات التقليدية التي تزخر بها المنطقة، حيث قدمت فيه حرفيات المنطقة باكورة ابتكاراتهن في الحرف التقليدية كالخياطة والحياكة والتطريز والديكور والحلي والمواد النباتية .وتنتظم، اليوم الجمعة، ندوة علمية حول منظومة القنارية يحتضنها المركز الفني للبطاطا والقنارية بالسعيدة من معتمدية وادي الليل فضلا عن تنظيم دورة في كرة القدم ومسابقة لتلاوة القرآن الكريم.كما ستنعقد ندوة علمية حول الصحة والبيئة بمقر المعتمدية بالجديدة، فضلا عن تقديم ندوة أخرى تتناول موضوع الشركات التعاونية الفلاحية، وخدمات مجمع طب الشغل علاوة على تقديم عرض انشادي ديني.ويختتم المهرجان فعاليته يوم غد السبت، بتنظيم دورة في كرة الرقبي بمشاركة المنتخب الوطني التونسي الى جانب تنظيم ورشة حول الفوائد الغذائية للقنارية ومسابقة في اعداد أطباق تقليدية ومبتكرة مع تقديم عرض مسرحي للأطفال.وستشهد التظاهرة تكريم عدد من الفلاحين الفائزين ببعض المسابقات، بحسب ما أفاد به (وات) رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري فخر الدين ترجمان.ن ع