جلسة عامة للبرلمان يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين للنظر في عدد من مشاريع القوانين

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 13:32:37

- يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 28 و29 مارس الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة أن الجلسة العامة ستنظر الثلاثاء المقبل في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات بالاضافة إلى مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية وتوجيه سؤال شفاهي إلى وزير العدل.وسيتم خلال جلسة يوم الاربعاء ، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية.كما سيتم أثناءها النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والثانية بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية فضلا عن توجيه سؤال شفاهي لوزير الشؤون المحلية والبيئة وأربعة أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.عدل