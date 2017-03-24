صعوبات مالية تواجه إنجاز مناطق صناعية في ولاية قابس

Vendredi 24 Mars 2017



بــاب نــات - برمجت شركة القطب الصناعي والتكنولوجي في قابس إنجاز مناطق صناعية وفضاءات خدمات في مناطق "بوشمة" و"الحامة" و"مطماطة الجديدة" و"مارث" لتلبية حاجيات المستثمرين الذين عبّروا عن نواياهم في الاستثمار في هذه المناطق التي تشكو من نسبة بطالة مرتفعة.



وأكد الرئيس المدير العام لهذه الشركة محمد الرزاق الجدي في جلسة فنية انعقدت بمقر ولاية قابس الخميس بإشراف والي قابس منجي ثامر وخصصت لمتابعة مشاريع المناطق الصناعية أن مشاريع هذا القطب يعترضها إشكال رئيسي يحول دون تنفيذها في عدم توفر موارد مالية بعد أن تم التخفيض في رأس مال هذه المؤسسة خلال سنة 2015 من 20 إلى 5 ملاين دينار.

وأوضح محمد الرزاق الجدي أن إنجاز هذه الشركة لمشاريعها يتطلب إعادة رأس مالها إلى ماكان عليه عند إحداثها في 28 ماي 2010 ، مبيّنا أن مشروع المنطقة الصناعية التي تنجزها هذه المؤسسة في منزل الحبيب على مساحة 3 هكتارات ستكتمل أشغالها خلال شهر أفريل القادم.

ومن جهتها شرعت الوكالة العقارية الصناعية في قابس في إنجاز القسط الثالث من مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بقابس الذي يمسح 120 هكتارا بتكلفة تناهز 10 ملايين دينار.

مر/ح.







Publié le:2017-03-24 10:59:38

