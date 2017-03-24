العثور على كمية من المتفجرات وحاويات لألغام مضادة للأشخاص خلال حملة تمشيط بجبل سمامة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 08:38:08

- تمكنت مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بالقصرين، خلال حملة تمشيط داخل عمق جبل سمامة، من العثور على كمية من المتفجرات من مادة TNT تزن حوالي 1.90 كغ، وست حاويات لألغام مضادة للأشخاص وغمد مسدس وعلبة لصق صغيرة الحجم.كما عثرت قوات الحرس، خلال هذه العملية التي تندرج في إطار تعقب العناصر الارهابية المتحصنة بجبل سمامة، على علبة "ماستيك" وبطاريتين اثنتين حديثتين للشحن وغمد لجهاز اتصال يدوي محمول، تابعة للعناصر الإرهابية المشار إليها والتي كانت تنوي استغلالها في زرع ألغام مضادة للأشخاص والعربات.وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية يوم الخميس أنه قد تمت إحالة المحجوز على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة.حلا