العثور على كمية من المتفجرات وحاويات لألغام مضادة للأشخاص خلال حملة تمشيط بجبل سمامة

كما عثرت قوات الحرس، خلال هذه العملية التي تندرج في إطار تعقب العناصر الارهابية المتحصنة بجبل سمامة، على علبة "ماستيك" وبطاريتين اثنتين حديثتين للشحن وغمد لجهاز اتصال يدوي محمول، تابعة للعناصر الإرهابية المشار إليها والتي كانت تنوي استغلالها في زرع ألغام مضادة للأشخاص والعربات.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية يوم الخميس أنه قد تمت إحالة المحجوز على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة.
حلا
Publié le:2017-03-24 08:38:08
Par:Ahmed Beyoub (France )
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