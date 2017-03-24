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ناجي جلول لكاميرا حسام: 70% من مناقصات طباعة الكتب يضربوهم النقابيين
Vendredi 24 Mars 2017
video
بــاب نــات
- هاجم وزير التربية ناجي جلول النقابيين وذلك اثناء زيارته لأحد المدارس بضاحية المرسى.
وضبطت كاميرا حسام وزير التربية ناجي جلول وهو يقول " 70% من مناقصات طباعة الكتب يضربوهم النقابيين".
وقد علق الازهر العكرمي على الفيديو بالقول " ربي يهديك يا حسام باش تزيد تعكر الاوضاع".
Publié le:2017-03-24 06:53:49
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