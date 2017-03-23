وزير الصناعة والتجارة يلتقي بالكوت ديفوار إطارات البنك الإفريقي للتنمية

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 22:02:43

- أدى وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري زيارة إلى الكوت ديفوارعلى رأس وفد يضم عددا هاما من المؤسسات الاقتصادية تنشط في مجالات متعددة على غرار التكنولوجيات الحديثة والقطاع البنكي والمالي والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والخدمات وذلك بهدف دفع نسق التعاون الاقتصادي بين البلدين اليوم الخميس 23 مارس 2017.والتقى الوزير خلال هذه الزيارة بكل من النائب الأول لرئيس البنك الإفريقي للتنمية شارل بواماه ونائب الرئيس المكلف بالقطاع الخاص والتصنيع بيار غيسلان ونائب الرئيس المكلف بالاندماج الإقليمي خالد الشريف والأمين العام للبنك فانسان نمهيال والمستشار العام للبنك هيلان غانغا.وتمحورت اللقاءات حول مساندة البنك في بلورة تصور سياسة صناعية للتجديد في أفق 2030 تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني وتحقيق الإقلاع الاقتصادي إضافة إلى تنظيم تونس المنتدى الإفريقي للأعمال خلال هذه السنة والذي يندرج في إطار سياسة حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى التوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة منها السوق الإفريقية لأهمية الإمكانيات للتعاون التجاري بين تونس وبلدان القارة الإفريقية.كما تم التطرق إلى سبل تعزيز دعم البنك الإفريقي للتنمية لمجهودات تونس لتطوير علاقات الشراكة بينها وبين الدول الإفريقية وتحقيق الاندماج الإقليمي.مر/ع ت