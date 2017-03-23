مهرجان الطيران النموذجي من 13 الى 15 افريل القادم بمنزل كامل والمنستير

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 20:06:48

- تحت شعار "فن وثقافة الطيران النموذجي" ينظم نادى الطيران النموذجي بدار الشباب منزل كامل بولاية المنستير أيام 13 و14 و15 أفريل 2017 مهرجان الطيران النموذجي بفضاءات دار الشباب منزل كامل بولاية المنستير وفي ساحة الفنون بالمنستير وفق ما أفاد وات "اليوم" سمير المقنم مدير المهرجان.وتنطلق فعاليات المهرجان بداية من الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس 13 أفريل في فضاءات دار الشباب منزل كامل بحصص نظرية في مجال الطيران النموذجي لفائدة 14 من إطارات التنشيط بدور الشباب بولاية المنستير متبوعة بزيارة بداية من الساعة منتصف النهار لمصنع الطائرات الخفيفة "أفيوناف" بالبرجين.وتبدأ على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وإلى غاية الخامسة والنصف مساء ورشة تطبيقية في صناعة طائرات يدوية الدفع.وتنظم يوم الجمعة 14 أفريل 2017 بداية من التاسعة والنصف صباحا وإلى غاية منتصف النهار والنصف ورشة تطبيقية في صناعة طائرات من نوع "بوليكلوب" في حين سيقام استعراض لإطلاق وتحليق الطائرات النموذجية بالملعب البلدي لكرة القدم بمنزل كامل خلال الفترة من الثالثة بعد الزوال وإلى غاية الخامسة مساء.وتحتضن ساحة الفنون بالمنستير فعاليات اليوم الأخير من هذا المهرجان التي تنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وستشمل تنظيم معرض لمنتجات نوادى الطيران النموذجي بالمدارس الوطنية للمهندسين والجمعيات التي ستشارك في هذا المهرجان وسينطلق في نفس الوقت تنشيط لورشات حيّة حول كيف تطير الطائرة، وصناعة الطائرات الورقية، وقص وتركيب الطائرات يدوية الدفع، ومحاكاة السياقة الافتراضية للطائرات النموذجية عن بعد بالنسبة إلى الشباب، ومحركات الطائرات للطلبة مع مراوحة موسيقية.وتنطلق بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا المسابقات مع مسابقة للأطفال حول أفضل طائرة ورقية أو مادة "البوليستيران" وعلى الساعة الحادية عشرة والربع صباحا مسابقة الطائرات يدوية الدفع التي لا يتجاوز طولها 1 فاصل 2 متر ووزنها 300 غرام وتشارك فيها فرق مكوّنة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة حسب كرّاس الشروط.وستكون هناك ثلاثة مستويات في المسابقة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.كما توجد مسابقة ثالثة متعلقة بالطائرات من نوع "بوليكلوب" والتي لا يتجاوز وزنها حسب كرّاس الشروط 500 غرام وسيشتمل مسارها مرحلة طيران والدوران فالنزول والإقلاع مجددا وأخيرا الهبوط بدقة معينة.وسيكون هناك إثر المسابقات عرض فرجوي حر للطائرات النموذجية بداية من الساعة منتصف النهار والنصف على أن يختتم المهرجان على الساعة الواحدة بعد الزوال.وأوضح سمير المقنم مدير المهرجان في تصريح لوات اليوم أنّ الجديد في هذه الدورة التي تعدّ الثانية هو تكوين 14 إطارا من دور الشباب في ولاية المنستير لبعث على الأقل خمسة نوادي للطيران النموذجي في عدد من دور الشباب في ولاية المنستير.وينتظر مشاركة طلبة المدارس الوطنية للمهندسين بالمنستير وسوسة وبنزرت ونوادي بصفاقس والقيروان وصفاقس ونابل والجمعيات التي لها نوادي للطيران النموذجي وتلاميذ عدد من المعاهد في ولاية المنستير مشيرا إلى أنّ عدد المسجلين إلى غاية اليوم 7 من مدارس المهندسين وغيرهم حسب ذات المصدر.ويضم مهرجان الطيران النموذجي عدّة أنواع من أشكال الطيران وستتجه هيئة التنظيم في السنة المقبلة نحو الرياضات الجوية وتشريك شباب من دول أجنبية وفق المقنم.ر-تم-امين