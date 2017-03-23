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وفاة عوني صيانة وإصابة عون ثالث في قرقنة اثر سقوط عمود اتصالات تابع لإحدى الشركات البترولية

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - أسفر حادث سقوط عمود اتصالات تابع لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيريبت" والذي جدّ، عشية اليوم الخميس، بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، عن وفاة عونين كانا بصدد القيام بخدمات صيانة للعمود وإصابة عون ثالث بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري .

وأوضح المشري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن عوني الصيانة الهالكين لقيا حتفهما على عين المكان، في حين تم نقل العون الثالث المصاب على جناح السرعة الى المستشفى المحلي بجزيرة قرقنة، مشيرا الى أنه تم فتح بحث امني للتحقيق في أسباب الحادث.
هب/أم



Publié le:2017-03-23 19:33:40

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1 de 1 commentaires pour l'article 140325

Lechef  ()  |Jeudi 23 Mars 2017 à 20h 22m | Par           
Allah yarhamhoum ! Accident très triste !



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