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العثور على قذيفة مدفعية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية في قبلي

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - ( عثر فريق تابع لشركة اتصالات تونس بقبلي، اليوم الخميس، على قذيفة مدفعية بطول 85 صم وقطر 15 صم تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء قيامه بأشغال حفر لمد شبكة الاتصالات بمدخل قرية بني محمد من معتمدية قبلي الجنوبية، وتحديدا قرب المدرسة الابتدائية القديمة بالمدخل الشرقي للقرية، وذلك وفق ما اكده مصدر امني مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان دورية أمنية تحولت على عين المكان لتأمين الحماية الكافية قبل وصول فريق من الهندسة العسكرية والذي تولى رفع القذيفة لمعاينتها.
حمد



Publié le:2017-03-23 17:54:28

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