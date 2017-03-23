وزير الشؤون الدينية يدعو إلى التسريع في اجراءات صيانة جامع الزيتونة

وأكد لدى إشرافه اليوم الخميس في مقر الجامع المعمور، على اختتام فعاليات دورة تكوينية خاصة بتكوين المؤذنين نظمها المعهد الأعلى للشريعة على مدى يومين، أن الشأن الديني مشغل عام ومسؤولية جماعية يجب أن تتكاتف فيها كل الجهود من أجل إيلائه ما يجب من عناية.
واعتبر، وفق بلاغ للوزارة ، أن التكوين هو من ضمن أولويات الوزارة في مختلف مجالات عملها من أجل تحقيق الإضافة ومواكبة احتياجات الناس وتطوير الشأن الديني.
واستفاد من هذه الدورة التكوينية التي شملت دروسا في تحسين الصوت والنطق بألفاظ الآذان وحروفه، مؤذنو جوامع ولايات تونس الكبرى مع التركيز على مؤذني جامع الزيتونة.
عهد
Publié le:2017-03-23 17:44:24
Par:Tarek Abdellaoui (Saudi Arabia ) Par Mobile
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