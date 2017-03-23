جلسة حوار في توزر حول مخرجات اصلاح المنظومة التربوية

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 19:08:10

- التأمت، اليوم الخميس، ببادرة من وزارة التربية، جلسة حوار في مدينة توزر حول مخرجات اصلاح المنظومة التربوية، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية، تم خلالها التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهات ولا سيما في ما يتعلق بالمناخ ، حسب ما ذكره، المندوب الجهوي للتربية، كمال بالزاوية، لمراسلة (وات) بالجهة.و أوضح ذات المصدر أن من بين أهداف اصلاح المنظومة التربوية، الارتقاء بأيام العمل خلال السنة الدراسية من 162 يوما حاليا الى 180 يوما، الى جانب تقديم موعد العودة المدرسية الى مستهل شهر سبتمبر من كل سنة وهو ما يطرح تساؤلا حول امكانية تأمين عودة مدرسية في ظروف طيبة، في ظل الوضع المناخي بالجهة، الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة، مشيرا الى أن هذا الاشكال يتم الاشتغال عليه من طرف اللجان الفنية المكلفة بالاصلاح التربوي في الجهة، و يتم الاستئناس بمقترحات و آراء المسؤلين في قطاع التعليم.و أبرز أنه تم رفع التقرير الجهوي حول ما ينتظر المنظومة التربوية من اصلاحات تنطلق من التلميذ وصولا الى المتفقد، مرورا بمختلف مكونات العملية التربوية، معتبرا أن الجلسة مثلت فرصة لتقديم تعديلات ومقترحات اضافية لأعمال اللجان الفنية، موضحا أن الاصلاح التربوي المأمول يضم 9 أهداف رئيسية، من بينها، مبدأ التكافؤ الهادف الى تعميم الأقسام التحضيرية، الى جانب الهدف الاستراتيجي وهو ادماج تكنولوجيا الاتصال في التعلم ، فضلا عن هدف الحوكمة في قطاع التعليم.من جانبه، أفاد مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية، كمال الحجام، أن اليوم الاعلامي هو رجع صدى لمقترحات كل من شارك في اصلاح المنظومة التربوية لرصد ردود أفعالهم، وتقديم مقترحات اضافية وتعديلات لضمها لما هو موجود حاليا في تقارير اللجان ووضع الأسس والخيارات النهائية التي تنبني عليها عملية اصلاح المنظومة التربوية.وأضاف أن الاصلاح التربوي هو عملية تشاركية تقوم بها وزارة التربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الانسان إما في شكل ندوات وجلسات مشتركة أو كل طرف على حدى ليتم تجميع المقترحات في وقت لاحق، معتبرا أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو حليف استراتيجي لعملية الاصلاح التربوي.يشار الى أن جلسة الحوار حضرها أساتذة ومديرو مؤسسات تربوية واداريون ومتفقدون وشهدت مقاطعة النقابات الجهوية للتعليم الأساسي والثانوي بسبب خلافهم المبدئي مع وزير التربية على خلفية ما يعتبرونه التفافا حول المشاكل الحقيقية للمنظومة التربوية، وفق ما أوضحه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي لمراسلة (وات) بتوزر.ص م/أم