الشروع في تنفيذ قرار يقضي بغلق نقطة لبيع المشروبات الكحولية في الجم

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 17:28:53

- شرعت الوحدات الأمنية بالجم من ولاية المهدية في تنفيذ قرار صادر، اليوم الخميس، عن الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية والذي يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط مدينة الجم وذلك إثر الاحتجاجات التي نفذها أهالي المنطقة على خلفية إعادة فتح هذه النقطة نهاية الاسبوع المنقضي للمرة الثانية .وبصدور القرار المذكور أعلاه، عاد الهدوء إلى مدينة الجم بعد احتجاجات دامت 5 أيام وتم خلالها حرق العجلات المطاطية، وغلق الطريق الوطنية عدد 1 والسكة الحديدية مما تسبب في شلل حركة النقل بالجهة، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.يشار الى ان عددا من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب اجتمعوا، مساء أمس الأربعاء، ليعلنوا إثر اللقاء عن قرارهم تقديم استقالاتهم من أحزابهم ومنظماتهم في حال لم تتدخل سلط الإشراف لغلق نقطة البيع المذكورة أعلاه وإعادة السلم الاجتماعية والهدوء للجهة.يذكر ان وزارة التجارة كانت قد أصدرت، خلال شهر فيفري 2016، قرارا يقضي بغلق نقطة بيع المشروبات الكحولية الواقعة بمدينة الجم، بعد احتجاج أهالي الجهة الذين اعتبروا أن هذا المشروع لا يخدم التنمية في منطقتهم الا أنها عادت للعمل في شهر أوت من نفس السنة ما كان سببا في اندلاع احتجاجات عارمة بالمنطقة تم على إثرها غلق نقطة بيع الخمرالمشار إليها آنفا لتعود وتُفتح مرة أخرى في نهاية الاسبوع المنقضي.جهوي/جمر