بريطانيا تضع إجراءات أمنية للرحلات القادمة من 6 بلدان منها تونس

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 15:24:47

- اقرت المملكة المتحدة إجراءات أمنية جديدة بالنسبة لرحلات الطيران المباشرة القادمة من تونس وتركيا ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن المتجهة إلى بريطانيا، وفق ما اورده بلاغ لسفارة المملكة المتحدة بتونس.وتنص هذه الإجراءات، التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية إثر عدة اجتماعات عقدتها مؤخرا حول سلامة الطيران، على أن لا يحمل المسافرون على متن الرحلات المباشرة القادمة من الدول المذكورة، في حقائبهم اليدوية حواسيب محمولة أو لوحية "تابلت" أو هواتف ذكية يتجاوز حجمها 16 سم للطول و9،3 سم للعرض و1،5 سم للإرتفاع.وأكدت السفارة البريطانية، في بلاغها، ضرورة أن يضع المسافرون كل الآلات التي تتجاوز الأحجام المسموح بها في الأمتعة المسجلة مشيرة الى ان تعميم العمل بهذه الإجراءات الجديدة سيبدأ يوم 25 مارس 2017 على أقصى حد.وأعربت المملكة المتحدة عن تفهمها لما قد تسببه هذه الاجرءات من إحباط لبعض المسافرين مشيرة الى أن الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين البريطانيين يبقى من الأولويات القصوى معتبرة هذه الإجراءات "ضرورية وفعالة ومتناسبة".ولفت ذات المصدر الى ان الحكومة البريطانية، تبقي التدابير المتعلقة بأمن الطيران قيد المراجعة المستمرة وانها لا تستهين بعملية تغيير اجراءات السلامة ولا تتردد في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين وقطاع الطيران.ودعت المملكة المتحدة كل من لهم نية السفر قريبا الى اراضيها الاتصال بشركات طيران بلدانهم للحصول على مزيد من المعلومات ومواصلة الاطلاع على النصائح المتعلقة بالسفر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.مر/ فن