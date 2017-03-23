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Politique

بريطانيا تضع إجراءات أمنية للرحلات القادمة من 6 بلدان منها تونس

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - اقرت المملكة المتحدة إجراءات أمنية جديدة بالنسبة لرحلات الطيران المباشرة القادمة من تونس وتركيا ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن المتجهة إلى بريطانيا، وفق ما اورده بلاغ لسفارة المملكة المتحدة بتونس.

وتنص هذه الإجراءات، التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية إثر عدة اجتماعات عقدتها مؤخرا حول سلامة الطيران، على أن لا يحمل المسافرون على متن الرحلات المباشرة القادمة من الدول المذكورة، في حقائبهم اليدوية حواسيب محمولة أو لوحية "تابلت" أو هواتف ذكية يتجاوز حجمها 16 سم للطول و9،3 سم للعرض و1،5 سم للإرتفاع.

وأكدت السفارة البريطانية، في بلاغها، ضرورة أن يضع المسافرون كل الآلات التي تتجاوز الأحجام المسموح بها في الأمتعة المسجلة مشيرة الى ان تعميم العمل بهذه الإجراءات الجديدة سيبدأ يوم 25 مارس 2017 على أقصى حد.

وأعربت المملكة المتحدة عن تفهمها لما قد تسببه هذه الاجرءات من إحباط لبعض المسافرين مشيرة الى أن الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين البريطانيين يبقى من الأولويات القصوى معتبرة هذه الإجراءات "ضرورية وفعالة ومتناسبة".
ولفت ذات المصدر الى ان الحكومة البريطانية، تبقي التدابير المتعلقة بأمن الطيران قيد المراجعة المستمرة وانها لا تستهين بعملية تغيير اجراءات السلامة ولا تتردد في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين وقطاع الطيران.

ودعت المملكة المتحدة كل من لهم نية السفر قريبا الى اراضيها الاتصال بشركات طيران بلدانهم للحصول على مزيد من المعلومات ومواصلة الاطلاع على النصائح المتعلقة بالسفر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.
مر/ فن

Publié le:2017-03-23 15:24:47

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2 de 2 commentaires pour l'article 140315

Mandhouj  (France)  |Jeudi 23 Mars 2017 à 16h 10m |           
هذه الاجرات يجب أن تتخذها كل الدول ، حتى يكون الكل أمام نفس المساواة .. لأن أمن المواطن البريطاني هو نفسه أمن المواطن التونسي أو اللبناني أو الاسلندي أو الروسي ، ... عالم الطياران يجب أن يبقى مفتوح ، فهو روح العلاقات ، التبادل و التلاقي بين دول العالم.. يجب أن يعقد في أقرب وقت مؤتمر لكل وزراء النقل و مديري شركات الطيران ، القطارات العابرة من دولة لأخرى ، البواخر ، و يقع رسم و وضع إجرآت موحدة للجميع ... أمن المواطنين البريطانيين هو نفسه أمن
كل شعوب العالم ، لا فرق .. ثم لا فرق بين ركاب الطائرة التونسية أو التي من جنوب إفريقيا أو من النرويج أو من الامارات .

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 23 Mars 2017 à 15h 44m | Par           
A mon avis, une décision similaire devrait-être émise du pouvoir public tunisien pout interdire toute personne de nationalité britannique de s'équiper de son PC et tout autre instrument électronique dans ses voyages en direction de la Tunisie.



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