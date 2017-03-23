جرس البورصة يدق ايذانا بانطلاق تداول أسهم ''Meubles Interieurs''

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 15:03:16

- دقّ جرس بورصة تونس، الخميس، إيذانا بانطلاق التداول على أسهم شركة مشْغَل أثاث (انتار موبل) بالسّوق الرئيسية بتسعيرة البورصة، وتعد عملية الادراج، الثانية من نوعها منذ بداية سنة 2017.وبلغ العدد الجملي للشركات المدرجة تبعا لذلك 81 شركة، منها 68 مؤسسة مدرجة على مستوى السوق الرئيسية.وانتظم بالمناسبة موكب بمقر البورصة حضره رئيس هيئة السوق المالية ومسيري بورصة تونس وممثلين عن جمعية وسطاء البورصة ووسطاء ورئيس مدير عام مشغل الأثاث.وتمّ ادراج أسهم شركة "انترموبل" عن طريق التفويت في 205 304 سهما في إطار عرض عمومي بسعر محدّد وتوظيف شامل خص 107 964 سهما إلى جانب توظيف خاص لـ801 252 سهم أي ما يعادل في المجموع 222 268 1 سهما تُمثل36،1 بالمائة من رأس مال الشركة، تم اكتتابها بسعر 5،200 دينار للسهم الواحد.وبلغت نسبة الطلب على أسهم خلال العرض العمومي 1،6 مرّة واستقطبت 688 مساهما جديدا، في حين استقطب التوظيف الشامل 9 مساهمين والتوظيف الخاص مساهميْن اثنين.وصرّح المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون بأن "هذه العمليّة من شأنها اثراء التداول في البورصة من جهة، وتمكين شركة مشْغَل الأثاث من مزيد التطوير في السوق المحليّة والتوسع في الخارج، من جهة أخرى".ومكنت عملية التوظيف الشامل من جذب 9 مستثمرين في حين ان التوظيف الخاص جذب 3 مستثمرين من الهياكل (أي ما يعادل 701 مساهم جديد اجمالا).وستمكن عملية ادراج أسهم "انتار موبل" في بورصة تونس من تنويع مصادرها والتمتع بالامتيازات الجبائية، التي توفرها السوق المالية، وضمان ديمومتها.م/مر