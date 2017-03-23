وحدات من جيش البحر تنقذ 11 شخصا في مركب نشب فيه حريق

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 15:36:39

- تمكنت مساء أمس الأربعاء، وحدات عائمة تابعة لجيش البحر من انقاذ 11 شخصا ، واجلائهم الى ميناء قليبية بعد أن نشب حريق بمركبهم ، وذلك قبل تسليمهم الى وحدات الحماية المدنية.وقد تلقى جيش البحر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس ، انذار إغاثة من مركب صيد تونسي، كان متواجدا على بعد 60 كيلومترا من ميناء قليبية تعرض الى حريق.وقام بالتنسيق مع مركب صيد تونسي ثان كان على مقربة من الموقع لتقديم المساعدة الى أن وصلت على عين المكان ، 4 وحدات عسكرية عائمة أنقذت جميع أفراد المركب المنكوب.وتم صباح اليوم قطر قوقعة المركب نحو ميناء قليبية بعد أن تمت السيطرة على الحريق واخماده، وذلك بواسطة مركب صيد تونسي مخفورا بوحدة بحرية عسكرية.أيمن