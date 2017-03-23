رئيس الجمهورية يشارك في الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية بالأردن

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 14:49:44

- يُشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الدورة الثامنة والعشرين (28) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء 29 مارس الجاري.ويُلقي رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا يتضمن بالخصوص مواقف تونس من مجمل القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك.كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ستّة عشر (16) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي.