رئيس الجمهورية يشارك في الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية بالأردن

ويُلقي رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا يتضمن بالخصوص مواقف تونس من مجمل القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك.
كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.
ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ستّة عشر (16) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي.
Publié le:2017-03-23 14:49:44
Par:Extra (Tunisia )
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