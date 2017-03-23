Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  
Politique

رئيس الجمهورية يشارك في الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية بالأردن

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - يُشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الدورة الثامنة والعشرين (28) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء 29 مارس الجاري.

ويُلقي رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا يتضمن بالخصوص مواقف تونس من مجمل القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك.
كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.
ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ستّة عشر (16) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي.




Publié le:2017-03-23 14:49:44

cadre-e4ae04cf1d714ae371f3e5ded9f2ab79-2017-03-23 14:49:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140308



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13042,2

  • (21/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,44012 DT        1$ =2,28698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/03)   353,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140308 232|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires