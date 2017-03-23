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استرجاع 180 هكتارا من الاراضي الدولية تم الاستيلاء عليها من قبل مواطنين في سيدي بوزيد

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - تم اليوم الخميس، تنفيذ قرار اخلاء 180 هكتارا من الاراضي الدولية التى تم الاستيلاء عليها خلال الثورة، من قبل عدد من المواطنين بمنطقة المزارة من معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، وفق ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة، محمد الشاذلي الغربي، لمراسلة (وات) بالجهة.

وأكد الغربي ان تنفيذ القرار حصل "بدون تسجيل أية مشاكل"، وكان ذلك بحضور السلط الامنية والمكلف بنزاعات الدولة واطارات وعمال المركب الفلاحي "الطويلة" وممثل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد.
وثمن المدير الجهوي "ما تم التوصل اليه، من خلال تضافر مجهودات مختلف الاطراف ذات العلاقة"، مؤكدا أن "مختلف الاراضي المستولى عليها ستعود لملكية الدولة".
يشار الى أن عددا من عمال المركب الفلاحي "الطويلة"، قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات (يومي 9 و10 مارس الجاري)، مطالبين باسترجاع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها، منذ سنة 2011.
كوثر/شوقي/أم/باشا



Publié le:2017-03-23 15:53:27

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