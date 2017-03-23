رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية الى الملكة اليزابيت الثانية عقب الهجوم الارهابي في لندن

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 12:47:15

- وجه رئيس الجمهورية،الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الملكة اليزابيت الثانية، ملكة المملكة المتحدة وبريطانيا وايرلندا الشمالية، عقب "الهجوم الارهابي الجبان " الذي وقع أمس الأربعاء قرب مقر البرلمان في لندن و تسبب في وقوع عديد الضحايا الأبرياء.وأعرب رئيس الجمهورية في برقية التعزية أصالة عن نفسه و نيابة عن الشعب التونسي عن "أحر التعازي وأعمق عبارات التعاطف و المواساة" مع الملكة إليزابيت و أسر الضحايا و الشعب البريطاني.وشدد على الحاجة الملحة إلى "مزيد التعاون و التضامن الدوليين للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي أضحت "تهدد على نحو غير مسبوق امن و استقرار الشعوب و المجتمعات" مذكرا في ذات السياق بإدانة تونس بشدة للهجوم الإرهابي الذي جد بوسط لندن و الذي يشكل انتهاكا لجميع القيم الإنسانية.وكانت تونس قد عبرت في وقت سابق اليوم الخميس عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة التي وصفتها بـ"الشنيعة" مؤكدة تضامنها مع المملكة المتحدة حكومة وشعبا، ومجددة إدانتها لكل أشكال العنف والتطرف.وشددت تونس في بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية على "ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تستهدف أمن الدول واستقرارها والتي لا حدود أخلاقية أو إنسانية لإجرامها".يذكر ان شخصا يقود سيارة دفع رباعي، على جسر ويستمنستر،(وسط لندن) قام بدهس عدد من المارة، ثم طعن شرطيا قرب البرلمان فقتله، قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه لترديه قتيلاً.وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى، بينهم المهاجم، وضابط الشرطة واثنين من المارة، إضافة إلى 20 جريحا وفق اخر حصيلة .عزيز