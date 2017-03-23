تونس السودان - إمضاء 22 اتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبادل أوجه الاستفادة المتاحة من الخبرات العلمية والفنية.
وقد أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمناسبة عن إعادة فتح الخط الجوي بين تونس والسودان خلال شهر سبتمبر القادم كما أبرز أهمية الحصيلة المميزة من الوثائق القانونية المؤطرة لمختلف أوجه التعاون الثنائي والتي ستكون بمثابة قاعدة انطلاقة جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين.
وأكد يوسف الشاهد أهمية الدور الموكول للفاعلين في القطاع الخاص في تشبيك المصالح من خلال الاستغلال الأمثل للحوافز والتشريعات التي يتيحها البلدان وتكثيف المشاركة المتبادلة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المقامة بين تونس والسودان.
Publié le:2017-03-23 12:41:37
Par:Mohamed Nkissa (Tunisia ) Par Mobile
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