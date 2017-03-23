تسجيل نقص في مخزون مياه الري بولاية اريانة

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 16:26:59

- سجل مخزون مياه ري المساحات الفلاحية بولاية اريانة نقصا ملحوظا مع بداية الموسم الفلاحي بالجهة 2016-2017، مما استوجب احداث لجنة جهوية للتصرف في المخزون وترشيد استهلاك مياه الري بالتنسيق مع المصالح المعنية صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما ذكرته مصادر من المندوبية الجهوية للفلاحة باريانة لمراسلة (وات) بالجهة.وذكرت نفس المصادر انه تم الاتفاق مع فلاحي الجهة على التقليص من ساعات الري، وتحديد ايام توزيع مياه الري في الاسبوع، في اطار ترشيد استهلاك المياه المخصصة لري المستغلات الفلاحية، مع الاقتصار على ري الاشجار المثمرة في حدود 20 بالمائة من الحاجيات الضرورية، والتقليص قدر الامكان من الزراعات الشتوية للموسم الشتوي 2016-2017، الى جانب التأكيد على زراعة وري بعض انواع الخضراوات بمياه الشمال وليس جميعها، وتحديد الانسب منها فقط للري حسب الحاجيات.وبادرت المندوبية الجهوية للفلاحة باريانة منذ انطلاق الموسم الفلاحي الجديد بعقد جلسات مع الفلاحين بحضور رؤساء ومديري المجامع المائية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك مياه الري بعد تسجيل نقص في المخزون، والعمل على تدارك النقص الحاصل في الموارد المائية المخصصة لري المناطق السقوية بتقديم مقترحات عملية لوزارة الاشراف تتمثل في ضرورة الاسراع بتزويد كل من المنطقة السقوية بسيدي ثابت، والمنطقة السقوية بقلعة الاندلس بكميات من المياه تعادل نسبة 20 بالمائة من حاجيات الاشجار المثمرة خلال الاشهر المقبلة مع الاخذ بعين الاعتبار حاجيات قطاع الماشية من مياه الشرب.وكانت ذات المصادر صلب المندوبية الجهوية للفلاحة باريانة قد عبرت عن تخوفها من مواصلة تراجع مخزون مياه الري بالجهة اذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصا تحسيس الفلاحين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الري، مشيرة الى الزيارة الميدانية التي تمت برمجتها خلال شهر فيفري المنقضي لفائدة اكثر من 20 فلاحا من قلعة الاندلس وسيدي ثابت، الى سد سيدي سالم، للاطلاع على المخزون المائي الحالي والوقوف على اسباب تراجعه بجهة اريانة.ن ف/باشا