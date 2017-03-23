رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 12:14:25

- التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، Kurt Beck، رئيس مؤسسة "Friedrich Ebert Stiftung الالمانية الذي يزور تونس لأوّل مرة منذ توليه رئاسة هذه المؤسسة سنة 2013.وعبّر كورت باك عن تقديره للتجربة الديمقراطية التونسية واهتمام ألمانيا على المستوى الرسمي وفي أوساط المجتمع المدني بنجاح هذه التجربة الرائدة ودعمها، مبرزا حرص مؤسسة "فريديريش ايبارت " على مزيد تكثيف نشاطها في تونس خاصة في مجال تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتشجيع الشباب التونسي على الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في العمل الميداني من خلال الجمعيات والأحزاب السياسية والهياكل النقابية.وأضاف كورت باك ،وفق لابلاغ لرئاسة الجمهورية ،أنّ المؤسسة لديها مكتب إقليمي بتونس وهو الأكبر لها في الخارج ويعمل على تنفيذ برامج تعاون متنوعة تهدف إلى تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي ودعم دور المجتمع المدني في تونس، مشيرا إلى أنّ نشاطه يغطي، أيضا، ليبيا.من جانبه، عبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس وألمانيا في جميع المستويات ورحّب بالأنشطة التي تقوم بها مؤسسة "فريديريش ايبارت ستيفتونغ" في تونس .واكد حرص الجانب التونسي على تيسير عمل المكتب بالبلاد مبرزا الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة التونسية لتعزيز انخراط الشباب ومساهمته في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام.يذكر ان رئيس مؤسسة فريدريش ايبارت شرع يوم 21 مارس الجاي في زيارة الى تونس تتواصل ثلاثة ايام مرفوقا بوفد من المؤسسة