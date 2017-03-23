تونس تدين الهجوم الإرهابي قرب البرلمان البريطاني

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 12:09:15

- ادانت تونس اليوم الخميس اللهجوم الارهابي الذي جد أمس الأربعاء، قرب مقر البرلمان البريطاني وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.وعبرت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة التي وصفتها بـ"الشنيعة" مؤكدة تضامنها مع المملكة المتحدة حكومة وشعبا، ومجددة إدانتها لكل أشكال العنف والتطرف.وشددت على "ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تستهدف أمن الدول واستقرارها والتي لا حدود أخلاقية أو إنسانية لإجرامها".وقد تقدمت تونس وفق ذات البيان بتعازيها الخالصة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين يذكر ان شخصا يقود سيارة دفع رباعي، على جسر ويستمنستر،(وسط لندن) قام بدهس عدد من المارة، ثم طعن شرطيا قرب البرلمان فقتله، قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه لترديه قتيلاً.وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى، بينهم المهاجم، وضابط الشرطة واثنين من المارة، إضافة إلى 20 جريحا وفق اخر حصيلة .عزيز