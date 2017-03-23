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القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم في اطار حملة امنية بمنزل بورقيبة

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت مصالح الامن الوطني التابعة لمنطقة منزل بورقيبة اليوم الخميس خلال قيامها بحملة امنية، من القاء القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم والمطلوبين لدى الجهات الامنية والقضائية والسجنية قي قضايا مختلفة، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.

واضاف ذات المصدر انه تم خلال الحملة "حجز 38 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية، وتحرير 52 محضرا مروريا، الى جانب حجز كميات هامة من السلع، في اطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي".
طارق/باشا



Publié le:2017-03-23 15:47:39

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