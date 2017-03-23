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Economie

تجار الملابس الجاهزة والأحذية بوسط العاصمة يعلقون نشاطهم يوم 28 مارس 2017

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - قرر تجار الملابس الجاهزة والاحذية بالعاصمة تعليق نشاطهم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 حسب ما اعلنت عنه كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان مشترك، صدر الخميس.

كما سيدخل التجار، في اضراب مفتوح خلال شهر افريل 2017، في صورة عدم التوصل الى حل في الايام القليلة القادمة، وفق ذات البيان.
وياتي القرار احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة وعلى عدم ايفاء السلط المعنية بوعودها في تنفيذ برنامج القضاء على هذه الظاهرة وعدم نقل وتنظيم المنتصبين فوضويا داخل الفضاءات التي تم وفيرها وتهيئتها للغرض.
وطالبت الغرفتان بالتدخل العاجل وايجاد حلول جذرية لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية "التي ازدادت تفشيا تحت غطاء الحالات الاجتماعية".
واكدتا على الحق الشرعي للتجار في ممارسة كافة اشكال الاحتجاج المناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم وتحقيق مطالبهم في القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي.
ديجة



Publié le:2017-03-23 12:02:24

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2 de 2 commentaires pour l'article 140290

Titeuf  (Switzerland)  |Jeudi 23 Mars 2017 à 12h 17m |           
Bravo, c'est le moment de nettoyer la capitale

Leroilion  (Tunisia)  |Jeudi 23 Mars 2017 à 12h 15m |           
نشاطهم معلق من عند ربي



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