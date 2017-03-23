تجار الملابس الجاهزة والأحذية بوسط العاصمة يعلقون نشاطهم يوم 28 مارس 2017

كما سيدخل التجار، في اضراب مفتوح خلال شهر افريل 2017، في صورة عدم التوصل الى حل في الايام القليلة القادمة، وفق ذات البيان.
وياتي القرار احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة وعلى عدم ايفاء السلط المعنية بوعودها في تنفيذ برنامج القضاء على هذه الظاهرة وعدم نقل وتنظيم المنتصبين فوضويا داخل الفضاءات التي تم وفيرها وتهيئتها للغرض.
وطالبت الغرفتان بالتدخل العاجل وايجاد حلول جذرية لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية "التي ازدادت تفشيا تحت غطاء الحالات الاجتماعية".
واكدتا على الحق الشرعي للتجار في ممارسة كافة اشكال الاحتجاج المناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم وتحقيق مطالبهم في القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي.
ديجة
Publié le:2017-03-23 12:02:24
Par:Mohamed Nkissa (Tunisia ) Par Mobile
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