اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بالمكناسي

Jeudi 23 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 09:40:08

- جد صباح اليوم الخميس حادث مرور على مستوى الطريق الجهوية عدد 83 الرابطة بين مدينتي المكناسي وسيدي بوزيد، وتحديدا بمدخل مدينة المكناسي، أسفر عن اصابة أكثر من 10 اشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمنطقة.وتتمثل صورة الحادث، وفق مصدر من الحماية المدنية في "اصطدام شاحنتين خفيفتين احداهما كانت تقل حوالي 25 امراة، تعملن في المجال الف?حي".واشار المصدر الى ان "الاصابات مختلفة لكنها لا تكتسي خطورة".كوثر/شوقي/باشا