Tunisie: La délégation parlementaire Allemande en visite à LEONI

Mercredi 22 Mars 2017







Publié le:2017-03-22 21:38:18

La délégation parlementaire du Land de la Bavière a clôturé ce mercredi 22 mars 2017, sa mission en Tunisie par une visite au siège de la société LEONI Tunisie à Messadine.Composée d’une quinzaine de parlementaires et conduite par la présidente du parlement de Bavière Barbara Stamm, la délégation a fait le tour des usines du site de LEONI Tunisie à Messadine, spécialisé dans la fabrication de faisceaux de câbles de voitures dont les marques allemandes MERCEDES, BMW, VOLKSWAGEN et AUDI.Cette visite a permis de s’enquérir de la qualité des composantes automobiles produites par LEONI et à valoriser l’expérience du modèle de la formation professionnelle à l’allemande suivi par cette entreprise en la matière.Un modèle de la formation introduit en Tunisie pour la première fois en 2012, dans le cadre d’un programme lancé par LEONI avec BBW et le centre de formation de Sousse visant à doter les bacheliers d’une formation duale théorique et pratique adaptée aux besoins des entreprises.Après avoir déjeuné au site de LEONI, la délégation a suivi un exposé sur ce modèle de formation professionnelle à l’allemande et a débattu des opportunités qu’il peut offrir dans le renforcement de la coopération entre les deux pays surtout dans ce genre de projets profitables aux deux pays comme celui de LEONI.Une occasion pour la présidente du parlement de la Bavière, Barbara Stamm, de confirmer l’engagement de sa région à encourager ce genre d’expériences de coopération universitaire ou de formation et à renforcer les relations de coopération avec la Tunisie, particulièrement dans le secteur de la jeunesse.