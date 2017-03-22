البنك الوطني الفلاحي يبرم اتفاقية مع مركزية ألبان المهدية لتمويل صغار الفلاحين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 22:02:46

- أبرم كل من البنك الوطني الفلاحي، ومركزية ألبان المهدية (فيتالي)، وشركة تعاونية "الهدى"، الأربعاء، اتفاقية شراكة لإسناد قروض صغيرة وميسرة لفائدة صغار المربين بالجهة.وأوضح المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، الحبيب الحاج قويدر، في تصريح لمراسل "وات"، أن الاتفاقية تمثل "نمطا جديدا لتسهيل نفاذ الفلاحين الصغار بجهة المهدية إلى التمويلات البنكية".وبين أن هذه التمويلات "من شأنها أن تشجع صغار المربين من منتجي الحليب على توسيع مشاريعهم، سواء عدد القطيع والعلف وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ضمانا لديمومة نشاطهم.وأضاف الحاج قويدر، في نفس الإطار، أنه "لا يوجد سقف لهذه القروض الميسرة، مع عدم مطالبة المربين بضمانات للحصول على هذا النوع من القروض، إضافة إلى إجراءات ميسرة لسداد القرض".من ناحيته، أفاد رئيس مركزية ألبان المهدية، على الكلابي، بأن هذه الإتفاقية، التي استغرق الإعداد لها أشهرا، "تهم في مرحلة أولى 100 من مربي الماشية، ويمكن أن تتسع لأعداد مضاعفة من هذا النوع من الفلاحين".وأشار الكلابي، في تصريح لمراسل "وات"، إلى أن الاتفاقية "ستضمن جودة الحليب، وديمومة تربية الماشية المنتجة لهذه المادة"، مبرزا أهمية تعميمها لتشمل مختلف المربين في شتى مناطق البلاد.ج/جمر