وفد برلماني من مقاطعة بافاريا الالمانية يزور وحدات انتاج شركة ليوني

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 19:40:41

- عاينت رئيسة برلمان مقاطعة بافاريا الالمانية، باربارا شتام، مساء اليوم الاربعاء، واقع التعاون التونسي-البافاري في مجال التكوين المهني وذلك خلال زيارة أدتها على رأس وفد برلماني هام لوحدات انتاج شركة ليوني-تونس المختصة في صناعة كوابل السيارات والواقعة في المسعدين من ولاية سوسة.وبالمناسبة أفاد المدير العام لشركة ليوني-تونس، محمد العربي رويس، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان زيارة الوفد البرلماني البافاري للشركة تندرج في اطار دعم وتعزيز برنامج التكوين المهني على الطريقة الالمانية، موضحا أن هذا البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2012 يشمل الانتداب المباشر لعدد من التقنيين السامين الحاملين لشهادة الباكالوريا بعد تلقيهم لتكوين نظري وتطبيقي بالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة وبورشات شركة ليوني.وأضاف ان التدخل البافاري شمل تقديم حلقات تكوين لفائدة عدد من المكونين والمؤطرين التونسيين العاملين بشركة ليوني-تونس وبالمركز القطاعي للتكوين في اللحام والالية والبلاستيك بسوسة في مقاطعة بافاريا الالمانية التي تحتضن اهم مؤسسات صنع السيارات الالمانية.وذكر ان شركة ليوني-تونس تشغل أكثر من 13 ألف و500 يد عاملة في فروعها المنتصبة بكل من المسعدين وماطر، لافتا الى الثقة التي يوليها الحرفاء الالمان للمنتوج التونسي ولكفاءة وخبرة الادارة والإطارات والأعوان التونسيين.عماد/يسر