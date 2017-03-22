المحكمة الرياضية تبطل نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 21:06:58

- قررت المحكمة الرياضية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء ابطال نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي الماضي وذلك في جزئها المتعلق بانتخاب اعضاء المكتب الجامعي وذلك بعد النظر في الطعن الذي كان قد تقدم به مصطفى البدري اثر اسقاط قائمته من سباق الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات حسب ما افاد به "وات" ياسين عطاء الله رئيس مجلس التحكيم الرياضي.وكانت الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة انعقدت يوم 7 جانفي الفارط واسفرت عن فوز القائمة المترشحة الوحيدة برئاسة كمال قديش.وتبعا لقرار المحكمة الرياضية فانه يتعين على الجامعة التونسية للملاكمة اعادة عقد الجلسة العامة الانتخابية.ر-امين