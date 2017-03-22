Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Ala-Hisb-Widad  
Sport

المحكمة الرياضية تبطل نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - قررت المحكمة الرياضية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء ابطال نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي الماضي وذلك في جزئها المتعلق بانتخاب اعضاء المكتب الجامعي وذلك بعد النظر في الطعن الذي كان قد تقدم به مصطفى البدري اثر اسقاط قائمته من سباق الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات حسب ما افاد به "وات" ياسين عطاء الله رئيس مجلس التحكيم الرياضي.

وكانت الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة انعقدت يوم 7 جانفي الفارط واسفرت عن فوز القائمة المترشحة الوحيدة برئاسة كمال قديش.
وتبعا لقرار المحكمة الرياضية فانه يتعين على الجامعة التونسية للملاكمة اعادة عقد الجلسة العامة الانتخابية.
ر-امين




Publié le:2017-03-22 21:06:58

cadre-d8ad1a33edc1c5bdc282cc587063a955-2017-03-22 21:06:58
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140269



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13042,2

  • (21/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,44012 DT        1$ =2,28698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/03)   353,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140269 1118|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires