يوم تنشيطي مفتوح في المنستير بمشاركة عدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات - شارك، اليوم الاربعاء، بالمدرسة الابتدائية عبد الله الزناد بالمنستير، عدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في اليوم التنشيطي المفتوح، الذي نظمته المدرسة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، والمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة، ومدرسة الأمل للتربية المختصة والتأهيل بالمنستير، وعدد من الجمعيات الرياضية في الجهة، حسب ما ذكره مدير المدرسة المنظمة سمير قدونة لمراسلة (وات) بالجهة.



و أوضح أن تظاهرة اليوم المفتوح، التي تتنزل في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وباليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني، سجلت تجاوبا كبيرا من الأولياء الذين يأمل إطار التدريس أن يكونوا شركاء لهم في هذه المدرسة التي تعتبر مدرسة دامجة تضم مركزا لصعوبات التعلم ويؤمها، خلال السنة الدراسية الحالية، أكثر من 30 تلميذا وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية بالجهة.

من جانبه، ذكر، فرج الصيادي، مدير مدرسة الأمل للتربية المختصة والتأهيل بالمنستير الراجعة بالنظر إلى الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا فرع المنستير، أنّ هذه التظاهرة التنشيطية مثلت فرصة لتلاميذ مدرسة الأمل لعرض منتوجاتهم المنجزة في ورشات الفخار، والفنون، الجميلة، والتطريز، والخياطة، مشيرا الى أن المدرسة تدعمت، خلال السنة الحالية، بورشة البستنة.



و أضاف أن التظاهرة تعتبر فرصة لإدماج الاطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن المجتمع، خاصة وأنّ مدرسة الأمل التي تأسست سنة 1977، لها تقاليد في هذا المجال وتعدّ حاليا 54 من الذكور والإناث المرسمين لديها من حاملي الإعاقات الحسية والحركية و12 من الإطارات التربوية، الا انها تشكو من شغور خطة المختص في التكوين النفسي.

وشملت هذه التظاهرة أنشطة رياضية متنوعة ولوحات تعبيرية وورشات في التطريز وفي الإسعافات الأولية بالتعاون مع الحماية المدنية بالمنستير وحصة حول تقصى السرطان وألعاب حرّة وورشة للجداريات بإشراف الفنّان التشكيلي علي البرقاوي.

من جهته، أبرز المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير، نبيل ميلاد، الذي واكب فعاليات هذا اليوم المفتوح، أهمية هذه التظاهرة في المساهمة في إدماج الطفل في المحيط التربوي وإبراز المهارات التي يكتسبها الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، معتبرا أنّ المدارس في تونس دامجة لهذه الشريحة من التلاميذ خاصة وأنّ تونس من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو ما يعرف بإتفاقية "سلمنكا".



يشار الى ان الدورة الثالثة للملتقى الوطني في العلاج بالفن التي تنظمها جمعية طب ثقافة وفن بالمنستير بالشراكة مع مدرسة الأمل للتربية المختصة والتأهيل بالمنستير يومي 6 و7 ماي 2017 ستكون من أبرز المحطات التنشيطية والثقافية المقبلة التي سيشارك فيها تلاميذ مدرسة الأمل للتربية المختصة والتأهيل بالمنستير، حسب ما أفاد مدير هذه المؤسسة.

تم/أم



Publié le:2017-03-22 21:03:46

