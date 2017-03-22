تقدم نسبة أشغال مشروع الطريق السيارة قابس- صفاقس بنسبة ـ96 بالمائة

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 19:27:48

- بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيارة قابس-صفاقس في قسطها الرابط بين قابس وحدود ولاية صفاقس 96 بالمائة وينتظر ان يتم استكمالها في ظرف شهر ونصف من الآن بعد ان تم تجاوز الصعوبات التي كانت سببا في تعطل المشروع، حسب ما ذكره، اليوم الاربعاء، والي قابس، منجي ثامر، خلال أشغال الدورة الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس .وشهدت الجلسة تداولا لجملة من المشاغل و الملفات، التي تشهد اشكاليات، بالجهة، على غرار الملف البيئي و القطاع الصحي و مسألة التعامل مع الملفات التنموية بالولاية، ليحظي الملف الصحي بحيز هام من تدخلات أعضاء هذا المجلس، الذين أشاروا إلى التدهور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في هذا القطاع، بسبب النقص المسجل، خاصة، في عدد أطباء الاختصاص والتجهيزات الطبية، مشيرين الى أن المستشفى الجهوي بقابس يتوفر، حاليا، على طبيب واحد في اختصاص التبنيج.و تعددت التدخلات، بخصوص الملف البيئي، وشكك عدد من أعضاء المجلس في وجود نية جادة لمعالجة هذا الملف بشكل جذري ، مطالبين بضرورة أن تلتزم السلط المركزية بخارطة طريق يتم فيها تحديد آجال إنهاء سكب "الفوسفوجيبس" في البحر بكل دقة و انتقدوا عدم تفاعل الوزارات المعنية مع الحراك الاجتماعي، الذي تشهده مدينة قابس بسبب هذا الملف.ومن جهة أخرى، أجمع أعضاء المجلس على ضرورة مواصلة الحملة الخاصة بمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على الأرصفة، مؤكدين على ضرورة استمرارية هذا المجهود وعدم التردد في تطبيق القانون على كل المخالفين .و انتقد عدد من أعضاء المجلس سياسة المماطلة، التي تنتهجها بعض الوزارات، في التعامل مع عدد من الملفات التنموية، على حد وصفهم، ومن ذلك الملف الخاص بتوفير مخزون عقاري للجهة لإنجاز مشاريعها بإخراج 240 هكتارا من ملك الدولة الغابي إلى ملك الدولة الخاص، وهو إجراء كان قد تم الإعلان عنه في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقابس بتاريخ 25 جوان 2015، مشددين على عدم التأخر أو التردد في تنفيذه .مر/ ع ت/أم