رجال أعمال تونسيون يزورون الكوت ديفوار من 22 وحتى 25 مارس

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 18:03:58

- يؤدي وفد من رجال أعمال تونسيين من، الثلاثاء، 22 مارس 2017، زيارة الى الكوت ديفوار تتواصل الى غاية يوم 25 مارس 2017 ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) بهدف دفع نسق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ..