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Economie

رجال أعمال تونسيون يزورون الكوت ديفوار من 22 وحتى 25 مارس

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - يؤدي وفد من رجال أعمال تونسيين من، الثلاثاء، 22 مارس 2017، زيارة الى الكوت ديفوار تتواصل الى غاية يوم 25 مارس 2017 ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) بهدف دفع نسق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ..




Publié le:2017-03-22 18:03:58

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