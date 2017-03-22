Radio Babnet Tunisie  On Air: Fairouz - Ba3albek Live  
Politique

رئاسة الحكومة تنفي ما راج عن حصول اتفاق يقضي باقالة وزير التربية مقابل التراجع عن اضراب نقابة التعليم الثانوي

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - )ـ نفى مصدر مأذون برئاسة الحكومة في اتصال مع (وات) اليوم الأربعاء، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عن حصول اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل...




Publié le:2017-03-22 17:58:48

cadre-6315675e538bc42be9ea5e5edcb5007a-2017-03-22 17:58:48
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 140264

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 18h 09m |           
يقول اهل الشام ...بكرة يذوب الثلج و يبان المرج ....



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13042,2

  • (21/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,44012 DT        1$ =2,28698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/03)   353,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140264 6305|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires