رئاسة الحكومة تنفي ما راج عن حصول اتفاق يقضي باقالة وزير التربية مقابل التراجع عن اضراب نقابة التعليم الثانوي

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 17:58:48

- )ـ نفى مصدر مأذون برئاسة الحكومة في اتصال مع (وات) اليوم الأربعاء، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عن حصول اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل...