Publié le:2017-03-22 17:58:48
رئاسة الحكومة تنفي ما راج عن حصول اتفاق يقضي باقالة وزير التربية مقابل التراجع عن اضراب نقابة التعليم الثانوي
Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - )ـ نفى مصدر مأذون برئاسة الحكومة في اتصال مع (وات) اليوم الأربعاء، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عن حصول اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل...
Publié le:2017-03-22 17:58:48
Publié le:2017-03-22 17:58:48
cadre-6315675e538bc42be9ea5e5edcb5007a-2017-03-22 17:58:48
1 de 1 commentaires pour l'article 140264
En continu
- Hier 23:28 كفاءة أخرى ترهقها لوبيات التعليم العالي
- Hier 23:26 مباركة البراهمي : تاجروا بدم زوجي و كذبوا
- Hier 23:25 فن الشارع
- Hier 23:11 صالح الزغيدي: الامام مطالب بالرجوع الى مجلة
- Hier 22:42 الجمعيّات ، الأحزابْ و الكَبــابْ
- Hier 22:06 تسجيل 22 مخالفة صحية خلال حملة واسعة لفرق ال
- Hier 21:24 KIA Motors organise les tests drive de la n
- Hier 21:06 ثلاثة أفلام قصيرة تونسية تتوج بجوائز في الدو
- Hier 20:40 تونس تحتضن المنتدى العالمي ''الشباب سفراء ا
- Hier 20:32 وزير الإستثمار يؤكد الحرص لتقديم طلبات تمويل
- Hier 20:01 الانعكاسات الاقتصادية للتقليد في مجال التجهي
- Hier 19:42 تنفيذ 6 قرارات هدم بالمرناقية
- Hier 19:34 عرض مخطط للصناعات التقليدية على الحكومة سيمك
- Hier 19:30 ماجدولين الشارني تعلن عن احداث لجنة الديبلوم
- Hier 19:23 بطولة افريقيا للاندية البطلة - الترجي يصطدم
- Hier 18:16 نقابة قوات الأمن الداخلي تهدد بتصعيد نضالاته
- Hier 18:14 سمير بالطيب يرد على تسريبات النداء: لم اعين
- Hier 18:05 ورشة تكوينية في سوسة حول تحسين ظروف اقامة ال
- Hier 17:55 احتفالات باليوم الوطني للباس التقليدي وممارس
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(204 391) صور إليسا مع صديقها تثير جدلا على
(159 751) فوزي بن قمرة : ''السياح الله لا ير
(156 903) فيديو اليوم: صور سامية عبّو تغزو ش
(155 209) معتمد المنزه: ألقينا القبض على عصا
(139 934) عندما يسقط الاعلام الى ما تحت القا
(133 394) المرزوقي لمذيعة القناة الوطنية: اخ
(129 955) الرئيس و الجارية و الغلام ..
(118 995) لطيفة العرفاوي ترد على فلة :هي فنا
(118 486) سامية عبّو لمذيعة القناة الوطنية:
(114 393) قرطاج 2019 : الامارات تقطع الطريق
(113 004) ليلى الشتاوي تبكي على المباشر وتصر
(110 003) Front page des journaux de Tunisie
(108 421) السيرة الذاتية لخليل الغرياني
(105 888) عبيد البريكي يكشف ''ملفات فساد'' ف
(105 668) صندوق النقد الدولي يبيع تونس في ال
(104 006) وزير التجهيز: قمنا بإنزال العلم
(102 648) رئيس الحكومة يامر بتطيق القانون ضد
( 99 624) شفيق الجراية : بن تيشة ''صبّاب'' و
( 98 858) لطفي العماري لصابرين القوبنطيني:
( 97 757) اكبر امتحان يمر به التوافق منذ اعل
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: شفيق الجراية : الازهر العكرمي كان يسكن مع احمد الرويسي و اتفقت مع كمال اللطيف باش كل واحد يشد كلابو