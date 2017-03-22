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Politique

الشاهد في الخرطوم في زيارة عمل رسمية إلى السودان

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 مارس إلى السودان في زيارة عمل رسمية تتواصل على مدى يومين.

ويلتقي رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته إلى السودان بالرئيس عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين رفيعي المستوى.
وتتباحث الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات, بالإضافة إلى تدارس الملفات ذات الإهتمام المشترك, من ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية, إلى جانب مستجدات الوضع في المنطقة, لا سيما في ليبيا.
ويشارك الشاهد خلال هذه الزيارة في إختتام أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية, وفي ملتقى رجال الأعمال التونسي السوداني.
وتختتم زيارة الشاهد إلى السودان بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين.

انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال السوداني التونسي

قال د. أمين عباس محمود، رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني التونسي إن انعقاد أعمال الدورة الثانية لاجتماعات المجلس تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً في العديد من المجالات وذلك برعاية كريمة من القيادة السياسية في البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك تحقيقاً لرغبات الشعبين في البلدين.
وأشار د. أمين خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال السوداني التونسي اليوم بفندق كورنثيا إلى الروابط المشتركة والتي مثلت حافزاً للمضي بها قدماً بما يحقق المصالح المشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبين قطاعات الاعمال في كل من البلدين، لافتاً إلى أهمية استصحاب العمل الجاد والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات الاقتصادية والثروات والخبرات في البلدين وضرورة تكاملها لخدمة الأهداف المشتركة وتحقيق التطلعات المشتركة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين .

من جانبه قال أبوبكر زخامة، رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السوداني التونسي المشترك، إن اجتماعات المجلس تأتي من منطلق العلاقات الاخوية التي تجمع بين البلدين وأضاف أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المجلس ليؤدي دوره في إرساء منظومة التعاون الاقتصادي وتفعيل الاستثمار المشترك، مؤكداً على أهمية وسيلة النقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري عبر النقل الجوي والبحري.

وأكد زخامة العزم على الاستفادة من الفرص الكبيرة والحوافز لتحقيق النمو، مشيراً إلى أهمية إنشاء بنك للمعلومات للفرص المتاحة للاستثمار مع ضرورة توحيد المواصفات الصناعية لتسهيل حركة التبادل التجاري وذلك دعماً للتعاون الاقتصادي بين البلدين .


Publié le:2017-03-22 15:29:02

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1 de 1 commentaires pour l'article 140262

Mandhouj  (France)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 16h 17m |           
Mandhouj (France) |Vendredi 10 Février 2017 à 23h 01m |
دون خلق/إيجاد موارد ذاتية داخلية تونس لا يمكن أن تخرج من الأزمة .. ثم الحكومة/الدولة و على رأسها السبسي ، الشاهد و وزيرة المالية يعرفون ذلك .. لماذا تونس لا تذهب بجد في توفير موارد ذاتية داخلية (خاصة و أنها ممكنة ) ؟ لأن تونس ليس لها سيادة على قرارها الذاتي، و هذا معلوم لكل الأحزاب و المختصين في الشأن الاقتصادي .. تونس لم تفقد سيادتها على المالية العمومية فقط ، و إنما فقدت سيادتها على القرار السيادي نفسه .. مع الأسف .

منذ الثورة كان يمكن الذهاب لمصالحة وطنية عبر مسار العدالة الانتقالية، و التأسيس لطريقة تعمل جديدة مع المستثمرين المحليين .. ثم كان يمكن التقليص من اللجؤ للمديونية ... إمكانية الخروج من الأزمة بطريقة ذاتية ممكنة ، عبر إستكمال المسارات و الذهاب لوحدة وطنية أكثر صلابة . لكن مع الأسف الكثير من الطيف السياسي (من يمين و من يسار ) لا يريدون الخير لهذا البلد ، و لا يرون مستقبلهم الشخصي و الحزبي خارج الدورة العالمية التي تديرها أمثال الصندوق النقد
الدولة ، البنك المركزي الأوروبي ، البنك الدولي ، ...

فقدان السيادة على المالية العمومية ، حتى دولة مثل فرنسا أو إيطاليا هي فاقدة للسيادة على المال العام في استثماره كما تريد لخلق قطاع صناعي جديد و قوي يوفر فرص العمل ،... لإرتباط هذه الدول بالبنك المركزي الأوروبي (الخيار الليبرالي ) ثم بالعولمة عامة ... فترى البطالة ضاربة أطنابها .. أما تونس أزمتها أعمق ، هي فاقدة للسيادة على القرار ... لكن في تونس ، نحن لا نزال في مسار ثوري و للشعب نفس ثوري ، و هنا الشعب يمكن أن يدفع السياسي لإستكمال المسارات
، و للحرب على الفساد .. و هكذا نحقق بعض الانجازات عبر الإصلاحات ، عبر منظومة شفافية متكاملة ، عبر نظام اللامركزية (توزيع جديد للثروة و للحكم )... و هكذا يمكن خلق ثروات جديدة ، خلق فرص عمل أكثر من المتوقع الآن ، ثم توفير موارد ذاتية جديدة ، ... خلق الأمل ، خلق بداية الحلم بمستقبل أفضل ، يمر عبر إستكمال المسارات ، محاربة الفساد بجدية ، إرساء منظومة شفافية قوية ، عبر وحدة وطنية جادة و ليس بق بق ... و الكلام يطول ، و الله يهدي الجميع .




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