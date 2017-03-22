الشاهد في الخرطوم في زيارة عمل رسمية إلى السودان

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات

انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال السوداني التونسي





Publié le:2017-03-22 15:29:02

- وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 مارس إلى السودان في زيارة عمل رسمية تتواصل على مدى يومين.ويلتقي رئيس الحكومة التونسية خلال زيارته إلى السودان بالرئيس عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين رفيعي المستوى.وتتباحث الزيارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات, بالإضافة إلى تدارس الملفات ذات الإهتمام المشترك, من ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية, إلى جانب مستجدات الوضع في المنطقة, لا سيما في ليبيا.ويشارك الشاهد خلال هذه الزيارة في إختتام أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية, وفي ملتقى رجال الأعمال التونسي السوداني.وتختتم زيارة الشاهد إلى السودان بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين.قال د. أمين عباس محمود، رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني التونسي إن انعقاد أعمال الدورة الثانية لاجتماعات المجلس تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً في العديد من المجالات وذلك برعاية كريمة من القيادة السياسية في البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك تحقيقاً لرغبات الشعبين في البلدين.وأشار د. أمين خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال السوداني التونسي اليوم بفندق كورنثيا إلى الروابط المشتركة والتي مثلت حافزاً للمضي بها قدماً بما يحقق المصالح المشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبين قطاعات الاعمال في كل من البلدين، لافتاً إلى أهمية استصحاب العمل الجاد والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات الاقتصادية والثروات والخبرات في البلدين وضرورة تكاملها لخدمة الأهداف المشتركة وتحقيق التطلعات المشتركة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين .من جانبه قال أبوبكر زخامة، رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السوداني التونسي المشترك، إن اجتماعات المجلس تأتي من منطلق العلاقات الاخوية التي تجمع بين البلدين وأضاف أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المجلس ليؤدي دوره في إرساء منظومة التعاون الاقتصادي وتفعيل الاستثمار المشترك، مؤكداً على أهمية وسيلة النقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري عبر النقل الجوي والبحري.وأكد زخامة العزم على الاستفادة من الفرص الكبيرة والحوافز لتحقيق النمو، مشيراً إلى أهمية إنشاء بنك للمعلومات للفرص المتاحة للاستثمار مع ضرورة توحيد المواصفات الصناعية لتسهيل حركة التبادل التجاري وذلك دعماً للتعاون الاقتصادي بين البلدين .