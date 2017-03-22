وزير السياحة: من المنتظر وصول 580 الف سائح روسي الى تونس

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 15:14:13

- انطلقت، اليوم الاربعاء ، الدورة الاولى لمناظرات السياحة التونسية لتتواصل حتى 22 ماي 2017 وذلك من اجل تحقيق التنمية المستديمة للقطاع السياحي وتعزيز مكانة السياحة في الاقتصاد الوطني.وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الوزارة بالعاصمة، ان المناظرات السياحية تعد مسارا استشاريا تشاركيا وهي عبارة عن لقاءات جهوية ووطنية مع كافة الفاعلين في القطاع السياحي بهدف بناء رؤية مشتركة لتوحيد الجهود لكسب الرهانات المطروحة على هذا القطاع الحيوي عبر اعتماد خارطة طريق وصياغة خطة عمل لدفع القطاع في الفترة الممتدة من 2016 الى 2020.واضافت اللومي انه تم احداث 6 لجان صلب مشروع مناظرات السياحة التونسية التي ستتولى تحديد الاجراءات ذات الاولوية واقتراح آليات التدخل.واشارت الى ان هذه اللجان ستهتم بتحسين النفاذ للوجهة السياحية والاتصال والترويج والسياحة المستدامة وجودة العرض السياحي والعرض السياحي المتنوع والمبتكر والتاهيل والتنمية.ولفتت الى ان الدورة الاولى لمناظرات السياحة التونسية ستنتظم في شكل ندوات وورشات عمل واستشارات تجمع كل الاطراف الفاعلة في القطاع السياحي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وسيتم اعداد تقرير عام وعرضه على الحكومة.وقالت إن المناظرات الجهوية السياحية ستلتئم في طبرقة يوم 11 افريل 2017 وفي تونس (18 افريل) وفي سوسة (20 افريل) وفي جربة (25 افريل) وفي توزر (27 افريل) وفي باريس "فرنسا" (3 ماي 2017 ).واكدت الوزيرة ان المناظرات الوطنية للسياحة ستتوج بندوة وطنية لكافة المتدخلين في القطاع يومي 14 و15 ماي 2017 بتونس العاصمة من اجل الخروج بوثيقة استراتيجية وبرنامج تنفيذي وخطة اتصالية للتعريف بالاستراتيجية وعرضها على مجلس وزاري للمصادقة عليها والبحث عن التمويل من طرف الدولة والجهات المانحة.وابرزت انه تزامنا مع المناظرات الجهوية للسياحة سيتم تشريك المواطنين لابداء آرائهم وتقديم اقتراحاتهم حول جملة من المسائل المتعلقة بهذا القطاع .واكدت وزيرة السياحة، على هامش الندوة الصحفية ان القطاع السياحي يشهد تحسنا ملحوظا في نسبة الحجوزات ومن المنتظر وصول 580 الف سائح روسي الى تونس خلال هذه الصائفة.وكشفت ان نسبة الحجوزات قد تطورت بنسبة 30 % مقارنة بالسنة الفارطة .وافادت ان الوزارة تحرص على عودة نشاط السياحة الاستشفائية الى مشمولات وزارة السياحة، اذ انه يتبع حاليا وزارة الصحة، معللة سعيها بتوافد 500 الف سائح سنويا على تونس للتداوي والعلاج وهو ما يجعل منها ثاني وجهة في العالم بعد فرنسا في نشاط السياحة الاستشفائية.م ع/الح