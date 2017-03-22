شفيق الجراية : الازهر العكرمي كان يسكن مع احمد الرويسي

و اعتبر الجراية ان العكرمي يعاني من انفصام في الشخصية و مرض نفسي و دعا عائلته الى العناية به .. و اضاف شفيق الجراية انه طرد الازهر العكرمي من منزله في الحملةالانتخابية بسبب سلوكه اللا اخلاقي المشين، وان اخر مكالمة كانت له معه كان العكرمي في حالة سكر و صار يتكلم وحده و انه يعاني من مخلفات خروجه من الوزارة ،، و اعتبر ان العكرمي عميل صغير عند نور الدين بن تيشة .. ".
Publié le:2017-03-22 14:46:48
Par:nahed_ammar (France ) Par Mobile
Sur: قضية فساد مالي: أحكام بالسجن على بن علي ولزهر بوعوني والصحبي العمري