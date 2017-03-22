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Politique

شفيق الجراية : الازهر العكرمي كان يسكن مع احمد الرويسي

Mercredi 22 Mars 2017
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بــاب نــات - قال شفيق الجراية في اطار حق الرد على ما قاله الازهر العكرمي ان العكرمي كان يسكن في سوريا مع الارهابي احمد الرويسي المتهم باغتيال الشهيد شكري بلعيد ، و ذكره بالمقالة الشهيرة التي كتبها شكري بلعيد عنه عندما وصفه بالمخبر الصغير .

و اعتبر الجراية ان العكرمي يعاني من انفصام في الشخصية و مرض نفسي و دعا عائلته الى العناية به .. و اضاف شفيق الجراية انه طرد الازهر العكرمي من منزله في الحملةالانتخابية بسبب سلوكه اللا اخلاقي المشين، وان اخر مكالمة كانت له معه كان العكرمي في حالة سكر و صار يتكلم وحده و انه يعاني من مخلفات خروجه من الوزارة ،، و اعتبر ان العكرمي عميل صغير عند نور الدين بن تيشة .. ".





Publié le:2017-03-22 14:46:48

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