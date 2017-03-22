قضية فساد مالي: أحكام بالسجن على بن علي ولزهر بوعوني والصحبي العمري

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 13:14:09

- قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 6 سنوات في حق كل من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولزهر بوعوني وزير التعليم العالي الأسبق في قضية فساد مالي كما قضت بالسجن 4 سنوات في حق كل من الصحبي العمري وحامد مليكة المستشار الأسبق لبن علي حسب ما أكده مصدر مطلع لاذاعة جوهرة "اف ام".وتتعلق ببن علي ولزهر بوعوني تهم استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتعود القضية لسنة 2006 حيث تمت اعادة توجيه ابنه الصحبي العمري بتدخل شخصي من بن علي انذاك.