Publié le:2017-03-22 13:11:33
المهدية: وفاة شخص وجرح 8 آخرين في اصطدام حافلة بمقهى
Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - جد ظهر اليوم حادث تمثل في اصطدام حافلة نقل عمومي بمقهى وسط مدينة المهدية خلّف قتيلا و8 جرحى في حصيلة أوّلية، حسب اذاعة موزاييك.
Publié le:2017-03-22 13:11:33
Publié le:2017-03-22 13:11:33
cadre-19330ae81fe4bd3a59864dee2b6e9128-2017-03-22 13:11:33
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Par:kamelwww (France )
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