المهدية: وفاة شخص وجرح 8 آخرين في اصطدام حافلة بمقهى

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 13:11:33

- جد ظهر اليوم حادث تمثل في اصطدام حافلة نقل عمومي بمقهى وسط مدينة المهدية خلّف قتيلا و8 جرحى في حصيلة أوّلية، حسب اذاعة موزاييك.