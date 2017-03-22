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المهدية: وفاة شخص وجرح 8 آخرين في اصطدام حافلة بمقهى

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - جد ظهر اليوم حادث تمثل في اصطدام حافلة نقل عمومي بمقهى وسط مدينة المهدية خلّف قتيلا و8 جرحى في حصيلة أوّلية، حسب اذاعة موزاييك.




Publié le:2017-03-22 13:11:33

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