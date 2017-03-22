انعقاد الدورة الخامسة للايام الجهوية للمياه بسيدي بوزيد يومي 23و 24 مارس

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 16:27:52

- تم خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، استعراض برنامج الايام الجهوية للمياه بالجهة، التي تنعقد في دورتها الخامسة يومي 23 و24 مارس الجاري، تحت شعار "تامين التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2017".ويشمل برنامج الايام الجهوية، وفق ما جاء في الندوة الصحفية، ورشة عمل حول تثمين المناطق السقوية العمومية، ويوم دراسي بعنوان تامين التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2017، يتضمن مداخلات حول واقع الموارد المائية بالجهة واشكالياته وحوكمة المجامع المائية والمخطط المحلي للتنمية، بالاضافة الى استعراض عدد من التجارب لمجمعات مائية، وتقرير حول توصيات للايام الجهوية لسنة 2016 واعداد لتوصيات هذه الدورة.واكد منسق الايام الجهوية للمياه بسيدي بوزيد محمد عموري ان "الهدف من تنظيم هذه التظاهرة، توعية المواطن والفلاح بحسن استغلال المياه وترشيد استعمالها، ذلك ان حصة الفرد من المياه في تونس هي حصة قريبة من الندرة باعتبارها تقارب 450 متر مكعب في السنة (والندرة هي ما اقل من 500 متر مكعب)، لذلك لا بد من حسن تدبير التصرف في الموارد المائية.كما اشار الى ان مختلف الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع "تعمل على تجاوز كل الاشكاليات التي عادة ما تحدث خلال الصيف بسبب الخلل في تزويد المواطن بالماء الصالح للشراب".وتتنزل هذه التظاهرة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، بالاشتراك مع المركب الصناعي والتكنولوجي وجمعية الموارد الطبيعية والتنمية مع اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.كوثر/شوقي/باشا