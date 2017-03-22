أعوان الديوانة يطالبون في وقفة احتجاجية بتمتيعهم بمنحة الخطر

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 12:08:41

- نفذ عدد من أعوان الديوانة التونسية، الأربعاء، أمام مقر وزارة المالية وقفة احتجاجية للمطالبة بتمتيعهم بمنحة الخطر.ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات تطالب بمشروعية الحصول على حقوقهم إلى جانب رفعهم لصور أعوان ديوانة لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم.وأفاد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، رضا النصري، في تصريح ل(وات)، أن سلك الديوانة لم يتمتع بمنحة الخطر على الرغم من المجهودات المتواصلة التي يقوم بها من اجل التصدي للتهريب وحماية الاقتصاد الوطني.ولاحظ أن كل القوات الحاملة للسلاح تحصلت على منحة الخطر باستثناء أعوان الديوانة "في ظل تجاهل سلطة الإشراف (وزارة المالية) للمطالب" التي اعتبرها مشروعة.وتابع في سياق متصل"الإدارة العامة للديوانة تنصلت في ما يتعلق بمحضر الجلسة الذي تم إمضاؤه بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب يوم 20 سبتمبر 2016".وبين رضا النصري، أنه تم استثناء سلك الديوانة من كل الامتيازات التي تحصل عليها أعوان وزارة المالية والقوات الحاملة للسلاح.وشدد على تمسك المحتجين بمطالبهم مهددا بالتصعيد في حال عدم استجابة وزارة المالية لهذه المطالب.محرز