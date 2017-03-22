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Politique

الوفد البرلماني التونسي يلتقي بشار الأسد

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - استقبل الرئيس السوري صباح اليوم الأربعاء الوفد البرلماني التونسي برئاسة عبد العزيز القطي
وتحدث الأسد خلال اللقاء عن تطورات الوضع في سورية ورد على استفسارات أعضاء الوفد بشأن اوضاع الشعب السوري بعد 6 سنوات من الحرب.

وأكد أن ما يحدث في سورية هو صراع بين دول تريد الحفاظ على القانون الدولي وعلى رأسها روسيا والصين وأخرى تنتهك هذا القانون عبر دعمها للمجموعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وأكد الأسد بحسب ما نقله الوفد البرلماني أن زيارة الوفود البرلمانية إلى سورية مهمة جدا وأن بقدر اهتمام سوريا بالعلاقات الرسمية فإنها نولي أولوية قصوى للعلاقات الشعبية التي يجب تطويرها لتصبح أكثر تأصلا وأكثر تنظيما وأعمق تشابكا.

كما صرح أنه يضع على ذمة هيئات التحقيق التونسية سواءً البرلمانية او الرسمية كل إمكانيات الدولة السورية الامنية والقضائية

مضيفا " يتحتم علينا جميعا اعادة بناء المشروع الحضاري العربي الحديد بصفة عميقة بما يقطع مع اخطاء الماضي وما يمكّن من الانتصار في المعركة الحضارية التي نخوضها والتي تقوم على دور الدولة الوطنية المستقلة المتمسكة بقرارها وبسيادتها على مقدراتها وثرواتها"

وكان الوفد التونسي التقى أمس فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين كما التقى رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس.
كما احتفل الوفد البرلماني أمس بذكرى عيد الاستقلال في مقر السفارة التونسية بدمشق

ويتكون الوفد البرلماني التونسي من :
عبد العزيز القطي
عصام المطوسي "نداء تونس"
خميس قسيلة "نداء تونس"
مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"
منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"
الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"
نورالدين المرابطي "الوطني الحر"


Publié le:2017-03-22 11:05:09

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6 de 6 commentaires pour l'article 140244

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 43m |           
ألترويكا...مشاو لغزة
وهؤلاء................لبشار وسوريا المدمرة.........

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 25m |           
أين الصورة ؟

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 25m |           
سقط القناع :
وفد متكوّن من
أحبّاء الدكتاتوريات
ومناشدي التوريث
ومنظمي اﻹنتخابات المزيفة


Amor Ben Tahar  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 24m |           
ه الزيارة جاءت لتنسيق الجهود لاعداد تقرير مفبرك فيما يخص شبكات التسفير الى سوريا .وهذا مظهر غباء فاضح لان ايام بشار في الحكم اصبحت معدودة كما انتهت صولة هؤلاء الاغبياء من زمان.والاكل الى مزبلة التاريخ.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 19m |           
أحْــظـرْ ياقُطِّـي ، إلْعَــبْ يابَــشّـارْ...ا

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 11h 15m |           
سفاح قاتل شعبه، يقابلونه علنا...

أيها الأحرار : نظموا مسيرة تستقبل هؤلاء الخونة في المطار، عليهم الخزي و العار.



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