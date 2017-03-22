الوفد البرلماني التونسي يلتقي بشار الأسد

Mercredi 22 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 11:05:09

- استقبل الرئيس السوري صباح اليوم الأربعاء الوفد البرلماني التونسي برئاسة عبد العزيز القطيوتحدث الأسد خلال اللقاء عن تطورات الوضع في سورية ورد على استفسارات أعضاء الوفد بشأن اوضاع الشعب السوري بعد 6 سنوات من الحرب.وأكد أن ما يحدث في سورية هو صراع بين دول تريد الحفاظ على القانون الدولي وعلى رأسها روسيا والصين وأخرى تنتهك هذا القانون عبر دعمها للمجموعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية.وأكد الأسد بحسب ما نقله الوفد البرلماني أن زيارة الوفود البرلمانية إلى سورية مهمة جدا وأن بقدر اهتمام سوريا بالعلاقات الرسمية فإنها نولي أولوية قصوى للعلاقات الشعبية التي يجب تطويرها لتصبح أكثر تأصلا وأكثر تنظيما وأعمق تشابكا.كما صرح أنه يضع على ذمة هيئات التحقيق التونسية سواءً البرلمانية او الرسمية كل إمكانيات الدولة السورية الامنية والقضائيةمضيفا " يتحتم علينا جميعا اعادة بناء المشروع الحضاري العربي الحديد بصفة عميقة بما يقطع مع اخطاء الماضي وما يمكّن من الانتصار في المعركة الحضارية التي نخوضها والتي تقوم على دور الدولة الوطنية المستقلة المتمسكة بقرارها وبسيادتها على مقدراتها وثرواتها"وكان الوفد التونسي التقى أمس فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين كما التقى رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس.كما احتفل الوفد البرلماني أمس بذكرى عيد الاستقلال في مقر السفارة التونسية بدمشقعبد العزيز القطيعصام المطوسي "نداء تونس"خميس قسيلة "نداء تونس"مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"نورالدين المرابطي "الوطني الحر"