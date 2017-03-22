محسن مرزوق يدعو نداء تونس للاعتذار من الكويت

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بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-03-22 10:34:06

- قال أمين عام حركة مشروع محسن مرزوق في رده عن دعوة المكلف بالملفات السياسية في نداء تونس برهان بسيس للعودة إلى النداء "ما بيننا وبين النداء انتهى، الآن توجد حركة مشروع تونس".وصرح مرزوق صباح اليوم الأربعاء، على راديو شمس آف آم، أنه "يصدق أكثر تحليل برهان بسيس عندما كان يشتغل في القطاع الإعلامي وقال نداء تونس مات وقرا عليه الفاتحة"واعتبر محسن مرزوق تصريح برهان بسيس التي اعتبر فيها "الكويت فرع من العراق" خطير "العراق دولة مستقلة والكويت دولة مستقلة".ودعا مرزوق النداء لتوجيه رسالة اعتذار لسفارة الكويت بتونس مصرحا "أعتبر نداء تونس رئيسه الشرفي هو رئيس الدولة الباجي قايد السبسي وهذا التصريح سيُحسب عليه لذلك لا بد من توجيه رسالة اعتذار للسفارة الكويتية ويعترفون بخطئهم".وأضاف محسن مرزوق أن "هذا الكلام لا يجب أن يصدر عن حزب حاكم".