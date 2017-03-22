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Politique

محسن مرزوق يدعو نداء تونس للاعتذار من الكويت

Mercredi 22 Mars 2017
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بــاب نــات - قال أمين عام حركة مشروع محسن مرزوق في رده عن دعوة المكلف بالملفات السياسية في نداء تونس برهان بسيس للعودة إلى النداء "ما بيننا وبين النداء انتهى، الآن توجد حركة مشروع تونس".


Credits Shems FM

وصرح مرزوق صباح اليوم الأربعاء، على راديو شمس آف آم، أنه "يصدق أكثر تحليل برهان بسيس عندما كان يشتغل في القطاع الإعلامي وقال نداء تونس مات وقرا عليه الفاتحة"

واعتبر محسن مرزوق تصريح برهان بسيس التي اعتبر فيها "الكويت فرع من العراق" خطير "العراق دولة مستقلة والكويت دولة مستقلة".


ودعا مرزوق النداء لتوجيه رسالة اعتذار لسفارة الكويت بتونس مصرحا "أعتبر نداء تونس رئيسه الشرفي هو رئيس الدولة الباجي قايد السبسي وهذا التصريح سيُحسب عليه لذلك لا بد من توجيه رسالة اعتذار للسفارة الكويتية ويعترفون بخطئهم".

وأضاف محسن مرزوق أن "هذا الكلام لا يجب أن يصدر عن حزب حاكم".

Publié le:2017-03-22 10:34:06

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1 de 1 commentaires pour l'article 140242

Addel  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 10h 56m |           
ملا فتنه عملها السفارة ساكته و هوا يشعل في النار
احزاب الهانة و الرقود الجبانه
بلاد علئ الحيط



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