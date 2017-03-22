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Politique

الإفراج عن مركب صيد ليبي محتجز في تونس

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، عن قرار السلطات التونسية إخلاء سبيل مركب الصيد "جينان" الحامل للعلم الليبي والذي تم ضبطه يوم 19 مارس 2017 بصدد الصيد غير المشروع عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، من قبل خافرة تابعة لجيش البحر.

وإعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن قرار إخلاء سبيل المركب يتنزل في إطار علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط الشعبين التونسي والليبي وكذلك نتيجة امتثال ربان المركب لأوامر ممثل الدولة التونسية بالبحر.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تسريح هذا المركب إثر استيفاء الإجراءات الإدارية والتزام ربانه بعدم العود.
وكانت "إذاعة تطاوين" قد اوردت على موقعها بالانترنت يوم 20 مارس المنقضي انه تم حجز مركب صيد ليبي داخل المياه الاقليمية التونسية على مستوى المحطة البحرية القريبة من "بنقردان" وكان على متنه 10 أفراد من تونس ومصر و ليبيا مضيفا انه تم اقتياد المركب الى ميناء الصيد البحري بصفاقس لاستكمال بقية الاجراءات.
عزيز



Publié le:2017-03-22 09:57:16

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