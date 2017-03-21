التونسيون المتجهون لبريطانيا ممنوعون من حمل حواسيبهم على الطائرة

Mardi 21 Mars 2017



وكالات





Publié le:2017-03-21 20:44:58

- نضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.وترأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها "تطبيق اجراءات جديدة للامن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة الى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان"، بحسب بيان للمتحدث.وأضاف البيان "بموجب هذه الاجراءات الجديدة لن يسمح للركاب الذين يصعدون الى طائرات متجهة الى المملكة المتحدة من الدول المعنية، ان يحملوا معهم داخل الطائرة أي حاسوب محمول او لوحي او هاتف محمول يزيد طوله عن 16 سم وعرضه 9,3 سم وسمكه 1,5 سم".وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من عشر مطارات دولية في دول عربية وتركيا، متحدثة عن مخاطر حصول اعتداءات "ارهابية"، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة.وقال مسؤولون أمريكيون إن شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي او اسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتبارا من الساعة 7,00 ت غ الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.وأضاف المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة.