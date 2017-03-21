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التونسيون المتجهون لبريطانيا ممنوعون من حمل حواسيبهم على الطائرة

Mardi 21 Mars 2017
وكالات - نضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وترأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها "تطبيق اجراءات جديدة للامن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة الى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان"، بحسب بيان للمتحدث.

وأضاف البيان "بموجب هذه الاجراءات الجديدة لن يسمح للركاب الذين يصعدون الى طائرات متجهة الى المملكة المتحدة من الدول المعنية، ان يحملوا معهم داخل الطائرة أي حاسوب محمول او لوحي او هاتف محمول يزيد طوله عن 16 سم وعرضه 9,3 سم وسمكه 1,5 سم".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من عشر مطارات دولية في دول عربية وتركيا، متحدثة عن مخاطر حصول اعتداءات "ارهابية"، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة.


وقال مسؤولون أمريكيون إن شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي او اسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتبارا من الساعة 7,00 ت غ الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.وأضاف المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة.

Publié le:2017-03-21 20:44:58

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1 de 1 commentaires pour l'article 140229

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 21 Mars 2017 à 22h 04m | Par           
Après les États-Unis, le Royaume-Uni vient d'annoncer mardi l'interdiction des ordinateurs portables et tablettes en cabine à bord d'avions en provenance du Moyen-Orient. Or, ces compagnies ont massivement investi pour offrir le wifi à bord et séduire la clientèle d'affaires. Après le dentifrice ou le coupe-ongles, les autorités américaines ont décidé d'interdire les ordinateurs portables et tablettes dans les avions en provenance de huit pays du Moyen-Orient. Les appareils électroniques plus gros que des téléphones portables (PC portables, tablettes, consoles de jeux, liseuses, lecteurs de DVD, appareils photos...) devront être transportés dans les bagages en soute. Neuf compagnies aériennes exploitent en tout une cinquantaine de vols par jour vers les États-Unis au départ des aéroports concernés: Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways , Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates et Etihad Airways. Ces compagnies ont jusqu'à vendredi pour se conformer aux nouvelles dispositions, qui resteront en vigueur pour une période indéfinie. Londres a suivi mardi Washington en interdisant les ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols de 14 compagnies aériennes en provenance de cinq pays arabes et de Turquie (*). Ces nouvelles restrictions sont un coup dur pour les compagnies du Moyen Orient, qui investissent massivement depuis plusieurs années dans la connexion de leurs avions, notamment pour attirer une clientèle d'affaires.



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