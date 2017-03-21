وزير الإستثمار يؤكد الحرص لتقديم طلبات تمويل لتنفيذ البرامج التنموية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 20:32:34

- أكد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء، حرص الوزارة على التنسيق لتقديم طلبات التمويل الى الجهات المانحة على المستوى متعدد الأطراف أو الثنائي لتوفير الاحتياجات الضرورية لوزارة البيئة والتنمية المحلية لتنفيذ برامجها.وأعتبر عبد الكافي، خلال جلسة عمل مشتركة مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، خصصت لتقديم المشاريع والبرامج الاستثمارية لوزارة الشؤون المحلية والبيئة التي هي بصدد الإنجاز وتلك المدرجة بالمخطط التنموي 2016 / 2020 في الجانب المتعلق بالتمويل الخارجي، أن هذه المشاريع طموحة ومهمة وتندرج ضمن الأولويات سواء على مستوى العمل البلدي، في السياق الجديد لللامركزية، أو على المستوى البيئي باعتبار علاقته بجودة الحياة.وأكد، بحسب بلاغ وزارة التنمية، على تتطلبه هذه البرامج من اعتمادات كبرى.كما أعرب عن استعداد الوزارة لمواصلة النظر في الفوارق بين ما تم تخصيصه من اعتمادات في إطار المخطط التنموي وما قدمته وزارة الشؤون المحلية والبيئة من طلبات خاصة على ضوء الوضع الإقتصادي والمالي الراهن.وقدم رياض المؤخر، بالمناسبة، عرضا حول التوجهات الكبرى للوزارة ومؤسساتها في إطار تكريس اللامركزية وما يتطلبه هذا التمشي الجديد من إمكانيات مادية وبشرية وتجهيزات ومرافق خاصة مع إحداث بلديات جديدة وتوسع العديد من البلديات الأخرى.كما تطرق إلى البرامج في مجال التطهير، التي تشهد صعوبات عديدة ونقائص في مختلف المدن والقرى بالإضافة إلى المتطلبات على مستوى إنجاز محطات تطهير جديدة وصيانة وتعصير ما هو قائم.واستعرض بالمناسبة المشاريع والتوجهات الإستراتيجية للتصرف في النفايات بما يساعد على التخفيض من التأثيرات البيئية وذلك عبر إنجاز 16 وحدة للمعالجة مشيرا الى التركيز على تثمين النفايات في المرحلة القادمة.م/مر/ فن