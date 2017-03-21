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Insolite

صالح الزغيدي: الامام مطالب بالرجوع الى مجلة الأحوال الشخصية لا الى القران

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - قال الناشط اليساري صالح الزغيدي في حوار نشر في موقع صحيفة " حقائق اونلاين" اليوم الثلاثاء ان الجمعية التي أسسها للدفاع عن حياد الإدارة والمساجد مازالت تنشط الى اليوم.

وأضاف صالح الزغيدي " الجمعية متكونة من 11 عضوا بمن فيهم المحامي غازي مرابط والناشطين هيفاء بن عبد الله وسالم ونيس.
ونفى الزغيدي ان تكون الجمعية للتجسس على المصلين قائلا " حينما كنت كاتبا عاما لرابطة حقوق الإنسان دافعت عن المصلين، ونحن في الجمعية لم نتجسس على المصلين بل كان الخطاب المقدم من قبل الإمام بصفته موظّفا للدّولة هو هدفنا ونحن لم نقم بالتسجيل او التصوير داخل أي مسجد.
من جانب اخر طالب الزغيدي الأئمة في تونس الى الرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية وليس الى القران.





Publié le:2017-03-21 19:48:37

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2 de 2 commentaires pour l'article 140227

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Mardi 21 Mars 2017 à 20h 37m | Par           
أستغفر الله هذا كفر بعينه ، لعنة الله عليك إلى يوم الدين

Khaldi Mon  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 20h 14m |           
تفوه عليك



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